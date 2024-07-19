Мария Куликова рассказала, сколько получила за съемки в клипе «Чай вдвоем»

Актриса Мария Куликова рассказала, сколько получила за съемки в клипе дуэта «Чай вдвоем» на песню «Ласковая моя» в 1995 году. Как сообщает «АиФ», артистка исполнила в нем короткую роль «девушки, играющей в теннис» на фоне заката и появилась в двух кадрах за весь ролик.

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По словам Куликовой, съемки велись в ночную смену, а за работу ей заплатили 50 долларов. На этот гонорар актриса купила маме электрический чайник. Она отметила, что много в те годы снималась в рекламе и зарабатываемые таким образом деньги были хорошим подспорьем семье.

«Ведь кино действительно тогда толком не снималось. У меня была реклама и "Макдоналдса", и йогуртов известной марки, и соков, и сыра, и масла – я очень плотненько была занята. Видимо, мое лицо уже тогда производило впечатление, что мне можно доверять. Эта работа меня тогда спасла. Правда!» — сказала Куликова.



При этом работа в Театре Сатиры, куда актриса устроилась после окончания обучения в институте, оплачивалась хуже. Однако сама Куликова считает, что для начинающих актеров важны не деньги, а возможность совершенствовать навыки.