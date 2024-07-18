Алсу раскрыла, как к разводу с Абрамовым отнеслись их дети: «Мама, да ты легенда»
Певица Алсу после 18 лет брака разводится с супругом Яном Абрамовым. Пока в сети не утихают споры, кто виноват, а кто разлучил, звезда рассказала, как к такому решению родителей отнеслись их наследники.
41-летняя артистка прибыла в северную столицу, взяв с собой детей. На мероприятии она шутила, что «жизнь после 40 только начинается», а также сообщила, что полностью ушла в работу.
У певицы поинтересовались, как дети проживают этот сложный для семьи период. Алсу призналась, что наследники ничего говорят на эту тему, но в курсе всего, что происходит.
«Как их отгородишь от всего? Это невозможно. Естественно, все открыто, они все видят», — сообщила звезда.
Исполнительница также рассказала, что дети с удивлением реагируют, когда кто-то оказывает ей знаки внимания.
"До сих пор не могут поверить. Недавно пришли и сказали: «Мама, да ты легенда», — сказала Алсу.