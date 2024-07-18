Российская певица рассказала о своей суперсиле

Российская певица и автор песен Ольга Серябкина рассказала о своей суперсиле корреспонденту NEWS.ru на камерном концерте «Вечерний Звук On air» от HiFi-стриминга «Звук». Исполнительница призналась, что любит людей. Также Серябкина ответила на вопрос, как дети относятся к ее творчеству.

Самая большая моя суперсила в том, что я люблю людей и делаю то, что я умею, хорошо. Я умею дарить тепло, — поделилась певица.



На вопрос о детях артистка ответила, что ее сыну Луке очень нравится новая песня «Супергерой». По ее словам, ребенок любит не все композиции Серябкиной, однако любимые может слушать очень много раз. Знаменитость отметила, что, если ему поставить другую песню, не факт, что это повторится.

Премьера клипа DJ Smash и Серябкиной на песню «Супергерой» прошла 17 июля. Действие разворачивается на летней вечеринке, где герои находят друг друга в шумной толпе.

Ранее певица Мари Краймбрери рассказала историю создания песни «Мне все же нравится жить». По словам артистки, она написала ее будучи в отпуске. Исполнительница уточнила, что трек получился не лиричным, а танцевальным и стал гимном ее жизни. Клип пока не снят, но Краймбрери надеется увидеть на съемках «звездный состав».