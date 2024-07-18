Питт и Джоли ругались из-за методов воспитания детей

Стало известно, что Брэд Питт и Анджелина Джоли часто ссорились, воспитывая шестерых детей в браке.

«У них были очень разные стили воспитания. Брэд и Энджи поссорились из-за этого», — рассказал источник People в четверг.



Инсайдер утверждает, что 60-летний актер «вырос в условиях строгой структуры и хотел больше правил для» 22-летнего Мэддокса, 20-летнего Пакса, 19-летней Захары, 18-летней Шайло и 16-летних близнецов Нокса и Вивьен.

В свою очередь, 49-летняя звезда «была воспитана по-другому и хотела, чтобы дети были более независимыми и сами отвечали за свой график с раннего возраста».

Однако, по словам источника, пара «всегда имела одинаковое видение будущего своих детей».

Пара, которая поженилась в 2014 году и рассталась в 2016 году, как сообщается, «хотела, чтобы дети развивались, познавая мир своими глазами, а не только учились в традиционной школе».