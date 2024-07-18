Алла Пугачева: новости 18 июля, лимузин с бомжами, деменция, каприз Галкина*

Бывшая домработница народной артистки СССР Аллы Пугачевой рассказала о самочувствии певицы и капризах Максима Галкина* (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), из-за которых женщина лишилась работы. Каковы последние новости о Примадонне 18 июля?

Что известно о здоровье Пугачевой

Бывшая домработница Примадонны Людмила Дорондова рассказала Teleprogramma.pro, что сейчас состояние артистки не очень хорошее. По словам Дорондовой, знаменитость сейчас переживает сильный стресс.

«Ее люди любят и просто не понимают, почему все вот так получилось. Беда случилась такая... А теперь читаю: „Ссутулившись, идет с Гариком в Юрмале“. Во-первых, не ссутулившись! Это раз. Во-вторых, при такой погоде так ссутулиться можно — вообще не разогнуться! У нее ноги, у нее сердце... А тем более ее уже так „ссутулили“! Без ножа режут, но все хотят, чтобы она была как солдатик. Я не знаю, как у нее еще нервы выдерживают!» — возмутилась домработница.



Пранкер Сорян предположил, что у Пугачевой могла начаться деменция. По его мнению, Примадонна смотрит на супруга так, будто не узнает его.

«Есть четкое ощущение, что у Аллы Пугачевой начались необратимые последствия страшного заболевания — деменция, какие-то признаки ментального сбоя. Обратите внимание, как бывшая Примадонна смотрит на иноагента Галкина: она будто не узнает его и пытается вспомнить, где она раньше видела этого молодого человека... Все это очень страшно», — написал Сорян в своем блоге.



Как Галкин избавился от прислуги Пугачевой

Дорондова рассказала, что перестала работать у Примадонны из-за Галкина. По ее словам, они с шоуменом не нашли общего языка. Однако домработницу не увольняли, а просто не оставили для нее работы, из-за чего услуги Дорондовой перестали требоваться.

Женщина рассказала, что Галкин сам мыл посуду. Обеды и ужины шоумен просил готовить Пугачеву.

«Было чего-то перед Новым годом. Алла попросила помочь. Я зашла. Смотрю, посудка у нее стоит на столике, в раковине. Я не стала спрашивать, сразу к раковине. Алла проходит и говорит: „Это Максим моет посуду“», — поделилась бывшая домработница Примадонны.



Однажды Дорондова наблюдала, как Примадонна варит супругу борщ. Певица хотела накормить домработницу своим блюдом, но та постеснялась есть в квартире Галкина.

Почему Пугачева уехала из России

Певица Варвара считает, что Пугачева после начала спецоперации на территории Украины уехала из России под влиянием Галкина. Артистка считает, что за границей Примадонна чувствует себя плохо.

«Прежде всего ее жалко. Я не думаю, что она чувствует себя там сейчас хорошо. Мне кажется, ее просто молодой муж запутал. Не хочу на эту тему особо говорить, но не думаю, что она [сама решилась бы на предательство]. Конечно же, она любит Россию. Она же сто процентов помнит свои концерты и то, как ее принимал народ. Мне просто жаль», — сказала певица в беседе с «Абзацем».



Что стало с лимузином Пугачевой

В 1990-е годы Пугачева была единственной артисткой, которая ездила по столице на 10-метровом лимузине Hummer. Машину ей подарил тогдашний супруг Филипп Киркоров. После развода артистка вернула ему презент. В итоге машина стояла во дворе 92-летнего отца поп-короля Бедроса Киркорова.

KP.RU узнала, что однажды в лимузине из-за его заброшенности поселились бомжи. Отец Киркорова вместе с помощником приглядывали за лимузином, пока состоятельный друг не предложил поставить машину в гараж. Автомобиль никто не трогал, пока водитель этого знакомого не ушел в запой и не угнал его.