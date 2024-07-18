В Германии задержали сталкера за угрозы убить Тейлор Свифт

Полиция Германии задержала мужчину, который в соцсетях угрожал убийством американской певице Тейлор Свифт. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что задержание произошло в тот момент, когда мужчина попытался пройти на концерт Свифт в Гельзенкирхене. Согласно имеющимся данным, им оказался 34-летний гражданин США, который прилетел в Германию специально на концерт певицы. По версии следствия, задержанный также угрожал в интернете парню Свифт Тревису Келсу.

«В то время как 62 тысячи фанатов праздновали появление своего кумира в Гельзенкирхене, полиция прибыла к переполненной Фельтнис-Арене. <...> Полиция задержала сталкера Тейлор Свифт. Он угрожал звезде в интернете», — сообщает источник.



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