Бизнесвумен Ким Кардашьян снялась в туфлях на носки для рекламы The Characters любимого бренда Канье Уэста Balenciaga. Снимки появились в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Balenciaga

Ким Кардашьян позировала в красном мини-платье, пальто, черных носках и туфлях на высоких каблуках. Бизнесвумен сидела на стуле и держала новую модель сумки Balenciaga.

Ким Кардашьян официально развелась со своим бывшим мужем Канье Уэстом в марте 2023 года. У бизнесвумен и рэпера есть четверо детей: Норт, Сейнт, Чикаго и Псалм. В сентябре прошлого года стало известно, что Ким Кардашьян проводит много времени в компании игрока в американский футбол Оделла Бекхэма-младшего. Однако позже они расстались.

В 2022 году Канье Уэст поддержал Balenciaga на фоне скандальной рекламы.

«Никогда не отвернемся от Демны [Гвасалия] и семьи Balenciaga на всю жизнь», — заявил рэпер в Twitter.



На днях Ким Кардашьян появлялась на публике в Мумбае. Для выхода она предпочла пудрово-зеленое платье с акцентным вырезом на спине и глубоким декольте. Образ дополнили солнцезащитные очки. Однако поклонники не оценили образ Кардашьян и раскритиковали за копирование стиля Мэрилин Монро.