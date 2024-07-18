Стало известно, кто готов выплатить многомиллионные долги Ивлеевой

Автомобиль Анастасии Ивлеевой Lamborghini Urus был куплен для нее шоуменом Стасом Барецким, о чем сам шоумен заявил в беседе с NEWS.ru. Он также добавил, что поможет ей выплатить все накопившиеся у нее многомилионные долги.

Конечно, я помогу выплатить Ивлеевой ее долги, мы своих не бросаем. Так что, все выплатим, русские друг друга не бросают. Машину эту ей тоже я купил и не в кредит. Ивлеева просто не хочет афишировать мои подарки, так же, как и с этим колье, где огромный бриллиант, — подчеркнул шоумен.

Он добавил, что блогер не платит налоги, «потому что ей сложно» отдавать деньги кому бы то ни было, включая государство, однако, учитывая ее доходы, сумма ее задолженности не так велика. Налоги же, по его словам, в любом случае следует платить вовремя.

Я ей помогу, конечно. Возьму на себя ответственность за это. И с машиной тоже разберемся, все документы на нее у меня. Проблема не такая большая как кажется. Просто надо было отдавать вовремя, я ей говорил еще тогда, — заключил Барецкий.

Ранее стало известно, что на Lamborghini Urus Ивлеевой наложили арест. Блогер купила элитный автомобиль стоимостью в 40 млн рублей в кредит в прошлом году. Кроме того, накануне блогер превысила скорость на Московском большом кольце и получила за это штраф в 500 рублей.