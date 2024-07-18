Певица Ханна рассказала о ссорах с мужем из-за Клавы Коки

Певица Ханна заявила, что ссорилась с мужем Пашу из-за Клавы Коки. Об этом она рассказала «Пятому каналу».

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Ханна посчитала, что работа периодически становится причиной разногласий между ними.

«Я ему говорю: «Пань, на какую песню мы снимаем следующий клип?» А он: «Да вот на любую, у тебя все классные». И потом я вижу, как они там сидят вечером на собрании по зуму решают, на какую песню снять клип Клаве Коке, конечно, я чуть-чуть его: «Ах ты, засранец, почему ты так себя ведешь?» — высказалась она.



В 2015-м Ханна вышла замуж за генерального директора лейбла Black Star Inc. Павла «Пашу» Курьянова. В 2018-м артистка родила дочь Адриану. В 2023-м у них появилась на свет дочь Камилла.

В октябре Ханна призналась, что думала о расставании с Курьяновым. Звезда рассказала, что у них случались конфликты на бытовой почве. Артистке не нравилось, что Курьянов мало проводит времени дома.

Ранее Ханна раскрыла секрет стройности после вторых родов.