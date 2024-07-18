Экс-бас-гитарист Metallica продает 60 музыкальных инструментов

Бывший басист Metallica Джейсон Ньюстед выставит на продажу 60 своих гитар и бас-гитар в интернет-магазине Reverb. Например, в коллекцию войдет пятиструнный безладовый бас, который Ньюстед использовал при записи песни Metallica 1996 года Until It Sleeps.

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«Я объездил весь мир, чтобы собрать эти инструменты, и многие из них путешествовали вместе со мной. Я бы хотел передать их в руки других музыкантов… Такие замечательные гитары, как эти, не должны вечно храниться в футлярах... Они заслуживают того, чтобы ими наслаждались!» — сказал Ньюстед в ролике-анонсе.



Посмотреть, какие инструменты музыкант выставил на продажу, можно в ролике ниже.

Ранее нынешний басист Metallica Роберт Трухильо признался, что на первых концертах с группой не знал сетлиста.