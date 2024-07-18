Жена Джигана должна налоговой несколько миллионов рублей

Блогер Оксана Самойлова должна ФНС еще 3,82 млн рублей. Как сообщает Telegram-канал Mash, с мая 2023 года сумма снизилась почти на 46,5 млн.

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Канал отмечает, что все это происходит на фоне новостей о неудачах Самойловой в бизнесе. За последние пять лет выручка ее компании «Фэмили Фест» составила 0 рублей. Аналогичная ситуация наблюдается и с фирмой «Айэмспэшел», но с 2021 года.

Вопросы к работе компаний Самойловой появились еще в прошлом году. Как сообщали СМИ, она оказалась в списке из 32-х инфобизнесменов, который составили в МВД. Позднее распространилась информация, что операции по счетам фирм Самойловой приостановили, хотя сама знаменитость опровергала эту информацию, называя публикации фейками.