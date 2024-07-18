Митя Фомин назвал причину, почему заикался

Певец Митя Фомин рассказал о том, как его травили в школе. Как сообщает «КП-Новосибирск», прекратить издевательства удалось лишь после смены учебного учреждения.

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Как отмечает издание, артист учился в школе № 158, расположенной возле улице Народной. Фомин признался, что в том районе у него «были проблемы».

«Когда я пошел в школу, мы сначала дружили, а потом стали врагами с большей частью класса. Мне устраивали темные. Меня гнобили. Как это сказали бы сейчас — хейтили и буллили. Я очень сильно заикался», — заявил певец.



Кроме того, Фомин столкнулся с жестоким предательством лучшего друга. Товарищ не просто отвернулся от него, но и стал обзывать его вместе с остальными. Оскорбления звучали даже во время уроков, из-за чего будущей звезде было сложно выходить к доске и отвечать.

«Я, естественно, пытался за себя постоять, но это очень сложно, когда ты один, а их — десять. Это был скандал практически на уровне руководства школы и родителей, потому что половину класса невозможно было унят», — отметил артист.



По мнению Фомина, школьники не приняли его из-за увлечений и внешности. Спастись от травли удалось лишь благодаря переезду и смене школы.