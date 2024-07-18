Приставы наложили арест на Lamborghini Насти Ивлеевой

Telegram-канал SHOT утверждает, что налоговая наложила запрет на регистрационные действия с автомобилем Lamborghini блогера Анастасии Ивлеевой. По данным SHOT, мера связана с задолженностью по налогам.

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Отмечается, что телеведущая приобрела машину в 2023 году в кредит за ₽40 млн на 7 лет. Представители Ивлеевой заявили Telegram-каналу, что не комментируют тему налогов. В середине июня появилась информация, что налоговая приняла решение о частичной или полной приостановке операций по счетам Ивлевой.

Позже, 17 июля, СМИ сообщили, что приставы открыли производство по взысканию с Ивлеевой налоговой задолженности на сумму в 11,3 миллиона рублей. По данным «Известий», весь долг по налогам уже превысил 20 миллионов рублей.