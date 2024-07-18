Инстасамка убрала филлеры из губ

Рэперша Инстасамка (настоящее имя — Дарья Зотеева) решила «сдуть» свои губы. Как сообщает «КП», в социальных сетях она опубликовала снимок после операции по удалению филлеров, на которой виден временный отек.

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Напомним, что Инстасамка провела себе множество пластических и косметологических операций. Она установила импланты в ягодицы, грудь, делала липосакцию и скульптурирование пресса, рук, а также накачивала губы. Однако от изменений последних она решила отказаться.

«Убрала губы, девочки. Насовсем. Наигралась. Двигаемся на натуральном теперь, осталось брови вернуть», — написала Зотеева в соцсетях.



Ранее исполнительница в интервью блогеру Эльдару Джарахову признавалась, что у нее начались проблемы со здоровьем после неудачно введенных филлеров. Изначально она пришла к косметологу, чтобы увеличить губы, но та предложила ей заодно «улучшить» и щеки. Косметологические средства вкололи не в тот слой кожи, и они начали мигрировать, из-за чего Зотеевой стало сложно дышать.