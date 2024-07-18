Греческая певица отказалась выступать в Турции из-за флага на сцене

Греческая певица Деспина Ванди отменила свой концерт в турецком городе Чешме из-за висевших на сцене флага Турции и портрета Кемаля Мустафы Ататюрка. Об этом сообщил портал Newsbomb.

По информации портала, певица планировала выступить на концерте Турецкого фонда образования (Turkish Education Foundation, TEF). Перед ее выступлением на сцену вышла мэр города Чешме Лал Денезли и сообщила, что Ванди попросила снять висевшие портрет Ататюрка и турецкий флаг. После отказа организаторов сделать это, певица объявила об отмене концерта.

"Поскольку Турецкий фонд образования решил изменить характер мероприятия <...>, придав ему недопустимый и несогласованный политический настрой, мое дальнейшее участие в нем не представляется возможным", - написала позже Ванди в Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).



Newsbomb со ссылкой на турецкие источники уточняет, что певица попросила повесить на сцену греческий флаг рядом с турецким, но ей также отказали. На это певица ответила, что она "не враг туркам", но ей "следует думать о своей карьере", передает портал.

19 мая премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал мировое сообщество признать гибель сотен тысяч понтийских (причерноморских) греков с 1914 по 1923 годы геноцидом. Тогда у власти в Турции находился Мустафа Кемаль Ататюрк.

В мире оценки деятельности Ататюрка принципиально разнятся. Значительная часть населения Турции считает его выдающимся полководцем, реформатором и главным национальным героем, в то время как многие жители ряда соседних с ней стран возлагают на него и младотурков ответственность за этнические чистки христиан и ряда других этнических и религиозных групп на территории бывшей Османской империи.