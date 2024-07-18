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СМИ: греческая певица отказалась выступать в Турции из-за флага на сцене

Греческая певица Деспина Ванди отменила свой концерт в турецком городе Чешме из-за висевших на сцене флага Турции и портрета Кемаля Мустафы Ататюрка. Об этом сообщил портал Newsbomb.

Греческая певица отказалась выступать в Турции из-за флага на сцене
© РИА Новости

По информации портала, певица планировала выступить на концерте Турецкого фонда образования (Turkish Education Foundation, TEF). Перед ее выступлением на сцену вышла мэр города Чешме Лал Денезли и сообщила, что Ванди попросила снять висевшие портрет Ататюрка и турецкий флаг. После отказа организаторов сделать это, певица объявила об отмене концерта.

"Поскольку Турецкий фонд образования решил изменить характер мероприятия <...>, придав ему недопустимый и несогласованный политический настрой, мое дальнейшее участие в нем не представляется возможным", - написала позже Ванди в Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Newsbomb со ссылкой на турецкие источники уточняет, что певица попросила повесить на сцену греческий флаг рядом с турецким, но ей также отказали. На это певица ответила, что она "не враг туркам", но ей "следует думать о своей карьере", передает портал.

19 мая премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал мировое сообщество признать гибель сотен тысяч понтийских (причерноморских) греков с 1914 по 1923 годы геноцидом. Тогда у власти в Турции находился Мустафа Кемаль Ататюрк.

В мире оценки деятельности Ататюрка принципиально разнятся. Значительная часть населения Турции считает его выдающимся полководцем, реформатором и главным национальным героем, в то время как многие жители ряда соседних с ней стран возлагают на него и младотурков ответственность за этнические чистки христиан и ряда других этнических и религиозных групп на территории бывшей Османской империи.

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