Российский онлайн-кинотеатр оштрафовали из-за Лободы

Мосгорсуд обязал онлайн-кинотеатр «Иви» удалить запись программы «Пусть говорят» с выступлением Светланы Лободы из-за нарушения авторских прав композитора Олега Влади, сообщила юрист, представляющая интересы Влади, Валерия Рытвина. По ее словам, которые приводит ТАСС, также сервис должен будет выплатить компенсацию в 50 тысяч рублей автору.

Суд обязал ответчика удалить запись программы «Пусть говорят» с его песней и выплатить ему компенсацию в 50 тысяч рублей, — приводит агентство слова правозащитника.



Запись программы «Путь говорят» с темой «Все без ума от Светланы Лободы» появилась на платформе в мае 2022 года. В ней прозвучала песня «К черту любовь», автором текста и музыки которой является Влади. При этом разрешения использовать ее композитор не давал. Композитор подал, чтобы заблокировать контент певице, которая зарабатывает на его песнях и отчислять часть из них ВСУ, уверен он.

Данная композиция уже давно является камнем преткновения украинской певицы и российского композитора. Весной 2023 года он обвинил Comedy Club Production в том, что его имя не было указано в титрах передачи, в которой звучала композиция. Влади потребовал удалить выпуск со всех площадок и выплатить ему 500 тысяч рублей компенсации.

В феврале этого года он подал в суд на Лободу, обвинив в мошенничестве. Он заявил, что певица подделала документы, чтобы лишить его авторских прав на данную композицию.