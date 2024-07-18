Валя Карнавал раскрыла секрет своей популярности

Российская блогерша Валя Карнавал рассказала, как добиться такой же популярности, как у нее. Как сообщает «Леди Mail», она заявила, что ее секрет — в искренности со своей аудиторией.

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По словам девушки, она всегда была честной и настоящей перед подписчиками, и пытается сохранять это и сейчас. Благодаря этому она имеет колоссальную поддержку со стороны фанатов и поддерживает с ними связь.

«Поэтому мой главный совет: оставайтесь верны себе и транслируйте искренний контент. И конечно же, важно пробовать, пробовать, пробовать», — сказала девушка.



Карнавал также добавила, что первые попытки стать блогером могут оказаться трудными. Начинающие всегда рискуют столкнуться с необоснованной критикой, однако знаменитость считает, что на нее не стоит обращать внимания — следует верить в себя и продолжать заниматься любимым делом.

Валя также призналась, что вдохновение для своих композиций и новых роликов она черпает из множества вещей. Это «музыка, люди, проведенное время с любимыми» и «в целом жизнь».