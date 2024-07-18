Стала известна судьба лимузина Пугачевой

В лимузине певицы Аллы Пугачевой поселились бомжи, рассказал KP.RU приятель семьи Киркоровых Константин. По его словам, машину нашли в поле в Краснодарском крае.

По данным издания, 10-метровый лимузин Hummer Пугачевой подарил на день рождения Филипп Киркоров, который на тот момент был ее супругом. После развода машину оставили Киркорову, и он захотел ее продать на аукционе, однако спустя время решил отправить лимузин в российский «Автомузей». Но и в музей машина не попала, поэтому лимузин долгое время стоял во дворе, где до сих пор живет отец артиста Бедрос Киркоров.

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Бедрос и его помощник приглядывали за лимузином. А потом состоятельный друг Бедроса предложил поставить этот Hummer к себе в гараж. Мол, странно, что такая реликвия пылится во дворе. Бедрос согласился. Больше отец Киркорова Hummer не видел, — поделился Константин.



Он отметил, что водитель друга Бедроса ушел в запой и угнал автомобиль. Лимузин, в котором поселились бомжи, нашли спустя пару месяцев в Краснодарском крае. Отец артиста очень переживал и думал снять все свои сбережения, это около 7 млн рублей, которые подарил ему Филипп.

Дескать, давайте отремонтируем Hummer, а то Филипп расстроится. Мы еле отговорили Бедроса от этой затеи. В машине уже весь кузов проржавел, ремонтировать там нечего, да и модель давно вышла из моды, — добавил Константин.



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