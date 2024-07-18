Гизер Батлер из Black Sabbath заявил, что ему нравятся Slipknot

Бывший бас-гитарист группы Black Sabbath Гизер Батлер рассказал, что восхищался ню-металом в конце девяностых. Особенно по нраву музыканту пришлись рокеры из Slipknot.

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«Тогда я по-настоящему увлекался металом, и это повлияло и на то, что я писал», — сказал Батлер в интервью Knotfest.



По словам Гизера, было удивительно видеть новые группы, у каждой из которых было свое видение тяжелой музыки.

Также музыкант выразил восхищение Fear Factory. Экс-басист Black Sabbath отметил, что их видение индастриал-метала повлияло на альбом Plastic Planet (1995) его группы GZR.

Ранее Гизер Батлер рассказал о группе, которая оказала на него огромное влияние.