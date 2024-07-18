Оззи Осборн высмеял и жестко раскритиковал Бритни Спирс

Оззи Осборн обрушился с критикой на поп-принцессу 2000-х Бритни Спирс. Танцевальные видео певицы в соцсетях вызывают у него негативные эмоции, поделился Осборн в подкасте The Osbournes, пишет Mirror.

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Члены семьи Осборнов отвечали на вопросы слушателей, один из них был адресован Келл: планирует ли она исполнять танцы, популярные в соцсетях.

75-летний Оззи Осборн добавил к отрицательному ответу дочери обидную ремарку. Он отметил, что ему "надоело" смотреть на видео "бедной старой" Бритни Спирс (ей 42). Остальные участники подкаста поддержали отца, назвав поведение Спирс "грустным" и даже "душераздирающим", а Шэрон Осборн присовокупила к характеристике певицы слово "бедняжка".

Пережившая очередной развод Бритни Спирс в последнее время дает о себе знать посредством тревожных видео. В перерывах между "выступлениями" она дралась с любовником и нападала на бывшего мужа с топором.