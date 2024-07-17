Митя Фомин прокомментировал развод Алсу и Яна Абрамова

Певец Митя Фомин прокомментировал развод певицы Алсу и Яна Абрамова. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По словам Фомина, пара Алсу и Абрамова выглядела одной из самых влюбленных и романтических из всех представителей отечественного шоу бизнеса. При этом певец отметил, что сам не следит за обсуждением развода в сети, но не исключает, что это «нужно» поклонникам пары.

«Никогда не читаю пасквилей и сплетен. Но понимаю, что что-то у людей происходит в жизни. Если люди хотят, чтобы об этом узнали, значит, мы узнаем. Слухи разносятся со скоростью звука, иногда вопреки нашим желаниям», — заявил он.



Ранее Алсу дала комментарий на тему развода с Абрамовым.