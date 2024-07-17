Актер Артур Смольянинов* прокомментировал видео, в котором его высмеял российский болельщик, приехавший в Берлин на Чемпионат Европы по футболу. Его реакцию приводит RT.

Ранее в интернете начала набирать популярность видеозапись, на которой россиянин встретил в Германии Смольянинова и решил высказать ему все, что он о нем думает. В частности, он назвал актера «тупорылой овцой» и посоветовал сидеть в ФРГ и «бомжевать». В ролике видно, что Смольянинов отвечает россиянину и даже пытается напасть, но его смогли удержать.

Актер, комментируя произошедшее, признал, что сорвался в тот момент и отвечал на грубость грубостью.

«Но я не жалею об этом, я считаю, что добро должно быть с кулаками, а зло должно быть наказано. И я очень верю в возмездие», — добавил Смольянинов.



Напомним, что актер уехал из России после начала конфликта на Украине. За это время он неоднократно выступал с критикой в адрес РФ. В частности, он желал стране превратиться в радиоактивный пепел и поддерживал в соцсетях антироссийскую пропаганду.

*признан в России иноагентом