Певица Ингрид Эндресс пьяной исполнила гимн на матче

Американская певица Ингрид Эндресс во время исполнения гимна США была в алкогольном опьянении, а после обещала отправиться на реабилитацию. 32-летнюю артистку пригласили выступить на стадионе «Глоуб Лайф Филд» перед началом матча всех звезд Главной лиги бейсбола (MLB). Об этом сообщает зарубежное издание The Guardian.

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Звезда четыре раза номинировалась на музыкальную премию «Грэмми», поэтому неудивительно, что именно ее попросили исполнить американский гимн перед мероприятием в Арлингтоне, штат Техас.

Еще во время выступления зрители и пользователи Сети отметили, что у девушки дрожал голос. В некоторые моменты она издавала звуки, похожие на «петушиный крик». На пение отреагировали даже спортсмены, которые не смогли скрыть улыбок. Среди рядов на стадионе был слышен гул недовольной публики.

После матча в соцсетях многие начали писать негативные комментарии в адрес певицы. Эндресс не стала скрываться, а выступила с откровенным признанием. Девушка заявила, что находилась не в трезвом состоянии.

«Не буду вам врать, я была пьяна прошлой ночью», – заявила она в соцсетях.



Исполнительница извинилась перед публикой и всей страной. Она также дала обещание, что отправится на реабилитацию, чтобы справиться с проблемой.

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