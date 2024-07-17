Дочь Алена Делона показала редкое фото тяжелобольного отца

Анушка опубликовала кадр из барбершопа.

© кадр из фильма

Голливудская звезда Ален Делон уже долгое время страдает от рака и болезни Альцгеймера. Его дочь Анушка стала его опекуном и теперь повсюду сопровождает отца. Теперь же 33-летняя наследница актера поделилась с поклонниками его новой фотографией. В кадре Делон предстал после стрижки в барбершопе.

© соцсети

Анушка попросила у отца разрешения сфотографировать его во время процесса и актер согласился. На снимке Алена стрижет парикмахер, а сам он откинулся в кресле. Делону сделали модную стрижку и подровняли бороду. Дочь артиста осталась довольна, она подписала фото цитатой из песни Queen: «Несмотря ни на что, „The Show Must Go On“».