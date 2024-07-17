Российская телеведущая и блогер Алена Водонаева получила иск на 740 тысяч от московского мастера маникюра. Об этом сообщает Kp.ru.

Уточняется, что Арбитражный суд города Москвы зарегистрировал иск к телеведущей 15 июля.

«Принято исковое заявление. Истец — Камилла Викторовна Амиргазина, ответчик — Алена Юрьевна Водонаева. Сумма исковых требований — 740 тысяч рублей», — сказано на сайте электронного правосудия.



Причины и суть иска пока не раскрываются. Водонаева и ее представители пока никак не комментировали информацию об иске.

Ранее Водонаева рассказала о личном знакомстве с актером Никитой Кологривым. Блогер посетила Театр Эстрады в Москве, где показывали спектакль «Маяковский. Я Сам» с участием артиста

Также Водонаева жестко прошлась по Омарову после его признания в изменах Бородиной.