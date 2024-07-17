Против Ивлеевой возбудили производство за неуплату налогов

Федеральная служба служебных приставов возбудила против блогера Анастасии Ивлеевой исполнительное производство за неуплату налогов на сумму свыше 11,3 миллионов рублей. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующие данные.

Отмечается, что производство возбудили 27 июня, но счета блогера заморозили еще 4 июня. Приставы взыскивают с Ивлеевой 11 352 875 рублей, в эту сумму входят налоги и сборы, включая пени (кроме таможенных).

При этом 16 июля стало известно, что долг блогера по налогам достиг 20,9 миллионов рублей.

Ивлеева задолжала ФНС почти 21 млн рублей

Ивлеева также является учредителем ООО «Коленки пчелы», сократившей свою задолженность по налогам. Организация недавно снизила свою задолженность с 1,3 миллиона до 442 тысяч рублей и полностью погасила долг по НДС на 398 тысяч рублей. Однако у нее все еще есть долг по страховым взносам на сумму в 1,115 миллиона рублей.