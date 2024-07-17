Лолита представила трек и клип OFFSET

Поп-исполнительница Лолита выпустила песню и видеоклип OFFSET. В ролике певица предстает в образе артистки, которая веселит людей в одном из придорожных заведений. В итоге композиция так заводит зрителей, что они пускаются в пляс.

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«За 40 лет своей творческой жизни я мало чего не попробовала в творчестве. Для кого-то эта песня может считаться экспериментальным стилем, но для меня это повседневная норма — постоянно пробовать что-то новое», — прокомментировала артистка новый сингл.



Режиссером клипа стала Дарья Гущина, которая снимала видео для Федука и Artik & Asti.

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