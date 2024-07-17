Прилучный объяснил блокировку его счетов налоговой

Счета российского актера Павла Прилучного заблокировали из-за ошибки налоговой — его документы потеряли при переводе из московского отделения в региональное. Как сообщает Telegram-канал Shot, об этом рассказал сам артист.

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Прилучный подчеркнул, что передает все финансовые отчетности вовремя, несмотря на плотный съемочный график. По мнению артиста, задолженность возникла из-за ошибки. 1,5 года назад актер перевелся из московской ФНС в истринскую, что привело к путанице. Сегодня ему пришлось приехать в налоговую и разбираться с документами лично. Сами счета уже разблокировали.

Ранее СМИ сообщили, что три счета Прилучного, привязанные к его ИП, заблокировали. Причиной якобы стала просроченная налоговая декларация. Также у артиста продолжается судебное разбирательство с экс-супругой Агатой Муцениеце. Он пытается обжаловать сумму по алиментам на сына и дочь, а также через суд определяет, с кем будут жить дети.