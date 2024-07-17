48-летний актер из «Аритмии» попал в больницу после драки в баре

Появились новые подробности госпитализации 48-летнего актера Михаила Руденко. Сайт mk.ru выяснил, что в больнице он мог оказаться после того, как подрался в баре.

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В клинику звезду «Аритмии» положили в ночь с 16 на 17 июля. Сообщается, что он был в одном из заведений Москвы вместе со знакомым. В какой-то момент между ними и другой компанией мужчин произошел конфликт. В итоге словесная перепалка переросла в драку.

«Мужики, с которыми он начал ругаться долго, несколько раз ударили его по лицу, после чего он вызвал полицию», - заявил источник в правоохранительных органах.



Во время драки актеру повредили глаз. Сначала, несмотря на травму, он поехал в полицию, чтобы написать заявление. Но в итоге пришлось вызвать скорую помощь, так как боль не проходила. Михаил отказывался от госпитализации, но все-таки согласился. Сейчас он проходит лечение.

На данный момент неизвестно, был ли Руденко в состоянии алкогольного опьянения. Также выясняется причина конфликта мужчин.

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