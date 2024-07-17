Алсу намекнула на причастность бывшего мужа к скандалу на детском «Голосе»

Певица больше не собирается молчать.

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Около месяца назад российская певица Алсу подала на развод. Исполнительница хита «Зимний сон» пожелала на официальном уровне разорвать свои отношения с бизнесменом Яном Абрамовым. Некогда возлюбленные прожили в браке 18 лет.

В союзе с предпринимателем артистка родила троих детей: Сафину, Микеллу и Рафаэля. В 2019 году средняя наследница Алсу одержала победу на песенном конкурсе «Голос. Дети». Несмотря на неплохие вокальные данные Микеллы, публика на результаты голосования отреагировала гневно. Зрители начали обвинять артистку в нечестной борьбе. Общественность предположила, что Алсу купила голоса для своей дочери.

Накануне певица раз и навсегда поставила точку в этом вопросе. Исполнительница ответила на комментарий одной из подписчиц. Девушка написала, что после истории с покупкой голосов артистка ей разонравилась. В глазах недоброжелательницы Алсу является «просто очень лицемерной».