Особняк рэпера Дрейка затопило

Особняк рэпера Дрейка (настоящее имя — Обри Дрейк Грэм) в Торонто (Канада) затопило из-за мощного ливня, обрушившегося на город во вторник, 16 июля. Об этом сообщает CBC.

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На опубликованных кадрах видно, что вода мощным потоком льется в дом через отверстие между полом и закрытой дверью.

«Лучше бы это был эспрессо-мартини», — прокомментировал ситуацию сам рэпер.



Портал CTVnews также опубликовал кадры последствий ливня — затопленные улицы, автомобили, застрявшие в гигантских лужах, и люди, идущие почти по пояс в воде.

Ранее в дом Дрейка пытались прорваться неизвестные. Сначала кто-то ранил охранника, выстрелив из подъехавшей к зданию машины. Через два дня после нападения на территорию дома проник неизвестный, который подрался с охраной. Его задержала полиция.