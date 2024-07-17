Сколько миллионов потратил Митя Фомин на ремонт квартиры в Москве

Стоимость ремонта в двухэтажной квартире в центре Москвы, который недавно закончил певец Митя Фомин, составляет не менее 30 миллионов рублей. Такую оценку в комментарии Telegram-каналу «Звездач» дал риэлтор Юрий Паршиков.

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Ремонт в квартире, которую экс-звезда группы Hi-Fi купил больше 10 лет назад, длился последние два года. Квартира выполнена в стиле минимализм.

«Если не брать во внимание снятие плиты между этажами, а просто акцентироваться на ремонте, его стоимость не менее 30 миллионов рублей, что почти эквивалентно стоимости готовой квартиры», - пояснил Юрий Паршиков.



Он также обратил внимание на то, что стоимость самой квартиры составляет не менее 80-90 миллионов рублей.

Ранее Фомин пригласил в гости журналистов, продемонстрировав отделку квартиры, площадь которой составляет 80 квадратных метров. Самой дорогой частью стала лестница, ведущая на второй этаж. В нее встроены шкафы для хранения, сделанные на заказ, в одном из них находится стиральная машина, отмечает «СтарХит».

При этом певец отметил, что не хочет называть точную сумму, в которую ему обошелся ремонт, чтобы «не расстраиваться».