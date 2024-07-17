Режиссер Наталья Бондарчук назвала размер своей пенсии

Режиссер и актриса Наталья Бондарчук призналась, что получает пенсию в 50 тысяч рублей. Об этом сообщает «АиФ».

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По словам 74-летней Бондарчук, основная часть выплат составляет 20 тысяч рублей. Еще 30 тысяч рублей ей добавляет мэр Москвы — такая выплата положена заслуженным и народным артистам.

«Мне очень жалко, что этого нет в других городах. На мой взгляд, это несправедливо. Потому что любая замечательная актриса из Новосибирска, которая тоже народная артистка, тоже достойна получать надбавку», — добавила Бондарчук.



Сама режиссер продолжает работать, преимущественно, на телевидении. Бондарчук отметила, что там предусмотрена оплата за день, и она таким образом получает «еще одну надбавочку за месяц к пенсии». По ее словам, сейчас она работает даже больше, чем в юности.