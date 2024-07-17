Суд отказал Слепакову* в снятии статуса иноагента

Второй кассационный суд отклонил жалобу комика Семена Слепакова* (Слепаков С. С. включен Минюстом РФ в реестр иноагентов), который потребовал снять с него статус иностранного агента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в суде.

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Напомним, что в марте 2022 года Слепаков* уехал из России в Израиль. Минюст РФ внес Слепакова* в реестр иноагентов 14 апреля 2023 года. Ведомство уточнило, что юморист получал деньги от иностранных источников, выступал против спецоперации на Украине, формировал негативное отношение к военной и государственной службе, а также негативно высказывался о россиянах.

Слепаков* не согласился с решением ведомства. Комик обратился в Замоскворецкий суд Москвы для снятия статуса, однако его иск отклонили. Решение утвердила и апелляционная инстанция.

* включен Минюстом РФ в реестр иноагентов.