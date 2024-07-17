Соседка Пугачевой заявила, за что певица больше не терпит Галкина*

Можно ли сказать, что развод Аллы Борисовны и Максима Галкина* уже на пороге? Пока звезды публикуют яркие фото всего семейства, наряжаются в одном стиле и демонстрируют свои широкие улыбки, те, кто знает их лично, говорят, что семья у певицы с юмористом не такая уж и идеальная, какой выглядит через призму социальных сетей.

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Бывшая соседка вокалистки Лидия Панкрухина узнала от ее племянника о том, что мужчина с женщиной больше живут как знакомые, нежели чем муж и жена.

«Влад мне сказал: «Я просто поражаюсь, почему она не уходит от него. Они почти не живут вместе. Спят отдельно в разных кроватях. Что она за него держится?» — высказалась она «teleprogramma.pro».



Удивительно, но слухи о том, что развод уже близок, начались именно после эмиграции звезд. Тогда, когда они жили в России, никто из близких не говорил ни о чем подобном. Можно ли сказать, что отсутствие тепла в семье и переезд связаны или это совпадение? Возможно, кризисная ситуация пройдет и со временем у пары все наладится?

*признан иностранным агентом на территории России