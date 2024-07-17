Стало известно, куда мог пропасть прах певца Криса Кельми

Прах певца Криса Кельми могли развеять над Атлантикой в Доминикане, рассказал KP.RU брат артиста Евгений Суслин. По его словам, именно этого хотел сам Кельми.

Брат поделился, что певец неожиданно умер, а на его похороны жена артиста Людмила не хотела никого пускать. После похорон она вместе с сыном и прахом мужа куда-то пропала. Однако возможно, что сын Криса Кристиан, которому сейчас 33 года, мог исполнить желание своего отца.

Еще при жизни Крис просил развеять его прах над Атлантикой в Доминикане. Он очень любил там бывать, особенно после участия в «Последнем герое». Когда пару лет назад я разговаривал с Кристианом, он сказал, что выполнил пожелание отца. Верить ли его словам? Не знаю. Но надеюсь, что брат упокоился там, где и хотел, — отметил Суслин.



Родственник артиста добавил, что жалеет о том, что мало кто помнит творчество Кельми. Кроме того, в день его рождения ни один журналист о нем ничего не написал, заключил Суслин.

Ранее стало известно, что дети, посетившие водный аттракцион «Это маленький мир» в Диснейленде, могли невольно оказаться среди праха матери американской актрисы Вупи Голдберг. В 2010 году звезда фильма «Приведение» развеяла прах в искусственную реку, по которой движутся кораблики с посетителями. Голдберг пояснила, что при жизни мама «очень любила этот аттракцион», однако сама актриса не подумала, что ее поступок может навредить другим людям.