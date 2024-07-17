Новый альбом Тейлор Свифт стал самым популярным релизом года в США

Альбом певицы Тейлор Свифт The Tortured Poets Department стал самым популярным альбомом года в США. Тираж пластинки за первую половину 2024-го составил 4,66 миллиона копий. Он также стал первым альбомом женщины, который провел 12 недель после выхода на вершине чарта Billboard 200.

© Звук

В число проданных копий включены эквивалентные прослушивания на стриминговых платформах, сообщает NME. При этом альбом установил рекорд по продажам на традиционных носителях и в цифровом виде через скачивания. Меломаны купили 2,47 миллиона копий релиза Свифт.

Самой прослушиваемой композицией этого года стал хит Beautiful Things от музыканта Бенсона Буна. Об этой песне мы писали в отдельном материале.