Певица Варвара объяснила причину отъезда Пугачевой из России

После начала СВО шоумен Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) уехал из России в Израиль. За юмористом последовала его супруга Алла Пугачева, которая долгое время молчала относительно политической ситуации в стране. Певица Варвара считает, что Примадонна покинула Родину под влиянием мужа.

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Варвара похвалила песни Пугачевой и назвала их гениальными. Множество россиян выросли на творчестве Примадонны, поэтому артистка сожалеет, что исполнительница хита «Миллион алых роз» покинула страну. Певица уверена: Пугачевой было бы хорошо на Родине.

«И ей бы было здесь хорошо. Её нужные слова, нужная поддержка могли бы сейчас здесь пригодиться. И мне очень жаль, что её с нами нет. Прежде всего её жалко», — приводит слова Варвары Абзац.



Варвара считает, что Пугачева не очень хорошо себя чувствует в дали от России. По ее мнению, артистку «запутал» молодой муж. В целом певица убеждена, что Алла Борисовна любит Россию и помнит ту любовь, которую ей дарили зрители.

Напомним, звездные супруги покинули Израиль и перебрались с детьми в Юрмалу из-за серьезных проблем со здоровьем Пугачевой. Артистка уже договорилась об аренде элитной виллы, находящейся неподалеку от особняка Лаймы Вайкуле. Двухэтажный дом включает в себя спа-комплекс, теннисный корт, гараж и помещение для охраны. Все это Примадонна получит на четыре месяца за 35,6 млн рублей.

*(признан иноагентом на территории РФ)