Американский актер отменил тур из-за шутки о покушении на Трампа

Голливудский актер и музыкант Джек Блэк отменил гастрольный тур своей рок-группы Tenacious D из-за шутки ее солиста Кайла Гэсса о покушении на бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.

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На концерте в Сиднее, состоявшемся в рамках тура 14 июля, музыкант задул свечи на торте в честь дня рождения. Блэк попросил коллегу загадать желание, на что артист ответил: «В следующий раз не промахнись мимо Трампа».

Австралийский сенатор Ральф Бабет заявил, что подобный юмор является неприемлемым и призвал депортировать солистов коллектива из Австралии. С критикой Гэсса и Блэка также выступил австралийский радиоведущий Кайл Сандилендс.

Блэк признался, что был «ошарашен» шуткой коллеги, и уточнил, что не поддерживает насилие. Гэсс, в свою очередь, принес извинения в соцсетях. Tenacious D приняли решение отменить оставшиеся выступления в Австралии, Новой Зеландии и США.

Напомним, покушение на Дональда Трампа было совершено во время его выступления перед сторонниками в Пенсильвании 13 июля. Снайпер выстрелил в политика, расположившись в здании рядом с местом проведения митинга. В результате стрельбы Трампа ранили в ухо, его вывели со сцены сотрудники секретной службы США.

Самого стрелка удалось ликвидировать. Во время ЧП также погиб один из зрителей, еще двое получили серьезные ранения.

Ранее актер Мэттью Макконахи сообщил о желании завершить карьеру в кино ради политики.