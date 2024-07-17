SHOT: ФНС заблокировала банковские счета Прилучного

Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала счета актера Павла Прилучного из-за просроченной налоговой декларации, сообщает Telegram-канал Shot. News.ru

Отмечается, что теперь звезда «Мажора» не может воспользоваться счетами в трех банках, привязанных к его ИП. Причиной решения ФНС стало то, что актер не смог вовремя предоставить ведомству финансовую отчетность о своей деятельности. Он должен был сделать это до 3 июля. Telegram-канал не исключает, что артист мог попросту забыть представить декларацию. Газета.Ru

5 июля стало известно, что детей актрисы Агаты Муцениеце вызовут в суд по инициативе Прилучного, который не хочет платить алименты. Накануне прошло первое заседание суда по определению места жительства детей Прилучного и Муцениеце. Повторное заседание назначено на 29 августа. На данный момент дети живут с мамой и редко общаются с отцом. Вечерняя Москва