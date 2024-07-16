Shaman впервые за долгое время появился на публике с супругой

Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) впервые за долгое время появился на публике с женой Еленой Мартыновой, передает StarHit. По данным журналистов, артист посетил концерт своего коллеги Григория Лепса.

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Папарацци засняли момент, как SHAMAN с супругой танцуют медленный танец под песню «Рюмка водки на столе». Артист нежно обнимал и целовал супругу. Влюбленные не обращали ни на кого внимания и были сосредоточены друг на друге.

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Помимо этого журналисты заметили, что супруги мило общались за столиком. Заметив, что они попали в объектив камеры, SHAMAN скромно улыбнулся. Пользователи Сети отметили, что пара очень красивая и на них приятно смотреть. Некоторые отметили, что супруги выглядели очень стильно, выбрав для мероприятия наряды в черном цвете.

SHAMAN и Мартынова поженились в 2017 году. Известно, что Елена работает медиаменеджером и старше певца на 14 лет. Артист неоднократно подчеркивал, что разница в возрасте для него не имеет значения.

Ранее SHAMAN пообещал ответные действия после блокировки его YouTube-канала. Он заявил, что о них узнает весь мир. Он также добавил, что ситуация вокруг блокировки соцсетей и каналов российских артистов на зарубежных платформах является ненормальной. Он считает, что задача россиян — двигаться вперед к победе, несмотря на давление.