У Влада Соколовского украли дорогой электросамокат

Неизвестные злоумышленники украли у известного российского певца Влада Соколовского серый электросамокат Bork за 100 тыс. рублей. Об этом пишет Telegram-канал «112».

По данным канала, друг исполнителя должен был положить самокат в багажник автомобиля после прогулки, но забыл это сделать.

Молодые люди позже вспомнили об Bork, вернулись на парковку, но его уже нигде не было.

Напомним, что в 2018 году у отдыхавшего на Бали Соколовского похитили арендованный байк. Преступника удалось вычислить по записям с камер наблюдения — им оказался владелец мотоцикла, который желал получить выплаты как от певца, так и от страховой компании.