$88.28+0.4796.26+0.48
Почта

54-летняя Наоми Кэмпбелл в бикини попала в объектив папарацци

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл попала в объектив папарацци во время отдыха на Ибице. Снимки публикует Daily Mail.

54-летняя Наоми Кэмпбелл в бикини попала в объектив папарацци
© lenta.ru

54-летняя манекенщица проводила время на яхте вместе с актрисами Эйсой Гонсалес и Мишель Родригес. Знаменитость запечатлели на борту в солнцезащитных очках и бикини бежевого цвета. На размещенных кадрах видно, что Кэмпбелл также надела украшения и головной убор.

В июне пользователи сети заподозрили Кэмпбелл в пластике. Юзеры обратили внимание на внешний вид знаменитости во время посещения модного показа Chanel в Париже.

Шоу-бизнес
Мишель Родригес
Наоми Кэмпбелл
Chanel