54-летняя Наоми Кэмпбелл в бикини попала в объектив папарацци

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл попала в объектив папарацци во время отдыха на Ибице. Снимки публикует Daily Mail.

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54-летняя манекенщица проводила время на яхте вместе с актрисами Эйсой Гонсалес и Мишель Родригес. Знаменитость запечатлели на борту в солнцезащитных очках и бикини бежевого цвета. На размещенных кадрах видно, что Кэмпбелл также надела украшения и головной убор.

В июне пользователи сети заподозрили Кэмпбелл в пластике. Юзеры обратили внимание на внешний вид знаменитости во время посещения модного показа Chanel в Париже.