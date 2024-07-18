Модель Анастасия Решетова закрыла свой бренд косметики на фоне суда с психологом. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

«В 2022-м блогерша открыла бизнес и зарегистрировала ООО «Багира Косметик». Каждый год бренд Решетовой уходил в минус, и теперь она приняла решение закрыть его. На ликвидацию юридического лица подала сама Анастасия», — говорится в сообщении.



Журналисты также добавили, что бельевой бренд модели также ушел в минус на 13 миллионов рублей, однако его пока не закрыла.

Недавно Анастасия Решетова оказалась в центре скандала. Модель обвинили в том, что она увела мужа у певицы Алсу. Бывшая возлюбленная Тимати уверила, что не стала бы даже смотреть на женатого. По ее словам, привлекательность таких мужчин сразу падает для нее. Однако 24 июня Алсу заявила, что блогерша врет.

25 июня Алсу назвала любовниц бывшего мужа «девушками с низким социальным статусом». Позже артистка уточнила, что говорила про дам «с низкой социальной ответственностью», которых также называют «представительницами древнейшей профессии».