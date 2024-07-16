Певица Глюк'oZа призналась, что выросла на улице

Певица Глюк'oZа (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) рассказала, чем ее детство отличается от того, что переживают ее наследники. Своим мнением исполнительница поделилась с «Газетой.Ru».

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«Мое детство, конечно, в этом плане было более свободным. Думаю, что это плохо, потому что я росла на улице и много чего нехорошего прошло через мою жизнь. Но у каждого своя судьба», — заявила она.



По словам Чистяковой-Ионовой, как мать она старается не запрещать своим детям что-либо делать, но приводит аргументы, делится опытом в случае разногласий.

«Я стараюсь сохранять с ними контакт, чтобы у нас был диалог, а дети имели возможность выбирать», — рассказала артистка.



Она добавила, что вспоминает о своем детском опыте при воспитании детей и учится на ошибках прошлого.