JPEGMAFIA выложил клип SIN MIEDO

Американский рэпер JPEGMAFIA выпустил сингл и клип SIN MIEDO (пер. с исп.: «Без страха», 2024). Не исключено, что артист готовит новый альбом, куда и войдет этот трек.

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В прошлом месяце звезда экспериментального хип-хопа поделился первой за три года сольной песней don`t rely on other men. Клипы к обоим релизам снял режиссер Логан Филдс.

Весной прошлого года JPEGMAFIA и рэпер Дэнни Браун представили совместную пластинку SCARING THE HOES, которая вошла в личный топ альбомов 2023-го от редакции Звук Медиа.