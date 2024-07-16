Суд утвердил мировое соглашение между Киркоровым и Жигаловой
Замоскворецкий суд Москвы утвердил мировое соглашение между известным певцом Филиппом Киркоровым и блогером Аленой Жигаловой в рамках иска о защите чести о достоинства к исполнительнице Любови Успенской. Об этом пишет ТАСС.
Иск был подан шоуменом после выхода интервью, которое Успенская дала Жигаловой. По словам представителей певца, она опорочила его честь и достоинство.
«Суд определил утвердить мировое соглашение между Жигаловой и Киркоровым», — пояснила судья.
Ранее сообщалось, что адвокат Киркорова Александр Добровинский от имени своего доверителя отказался от мирового соглашения с Успенской в рамках иска о защите чести о достоинства