Суд утвердил мировое соглашение между Киркоровым и Жигаловой

Замоскворецкий суд Москвы утвердил мировое соглашение между известным певцом Филиппом Киркоровым и блогером Аленой Жигаловой в рамках иска о защите чести о достоинства к исполнительнице Любови Успенской. Об этом пишет ТАСС.

Иск был подан шоуменом после выхода интервью, которое Успенская дала Жигаловой. По словам представителей певца, она опорочила его честь и достоинство.

«Суд определил утвердить мировое соглашение между Жигаловой и Киркоровым», — пояснила судья.



Ранее сообщалось, что адвокат Киркорова Александр Добровинский от имени своего доверителя отказался от мирового соглашения с Успенской в рамках иска о защите чести о достоинства