Цыганова высказалась о поведении Лаймы Вайкуле

Последние два года латвийская певица Лайма Вайкуле активно критикует Россию и ее граждан. Сама артистка неоднократно говорила, что никогда не будет здесь выступать, а гены у русских людей «плохие». Российская певица Вика Цыганова, известная своими патриотическими песнями, довольно кратко прокомментировала личность Вайкуле и ее высказывания.

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— Я думаю, что она просто дура. Есть такое народное понятие. Коротко и ясно. Меня спросили — я ответила, — заявила певица в беседе с сайтом aif.ru.



Ее супруг, поэт и продюсер Вадим Цыганов, также сказал, что истинная сущность Вайкуле проявилась после начала СВО.

— Она и тогда презирала наш народ, просто не говорила об этом. Это и есть мимикрия. Здесь она, когда работала, получала деньги, все нормально, все ее устраивало, — добавил Цыганов.



Недавно Лайма Вайкуле отличилась тем, что стала петь на украинском языке. При этом сами украинцы раскритиковали артистку за коверкание языка. Продюсер и организатор концертов Сергей Лавров также отметил, что на свой ежегодный фестиваль певица приглашает давно забытых и никому не нужных украинских артистов.