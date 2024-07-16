Вика Цыганова оскорбила Вайкуле

Известная певица Вика Цыганова поделилась мнением о латвийской коллеге Лайме Вайкуле, которая регулярно выступает с публичной критикой России. Ее слова приводит aif.ru.

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По мнению исполнительницы хита «Русская водка», поведение Вайкуле свидетельствует о ее истинной сущности.

«Я думаю, что она просто дура. Есть такое народное понятие. Коротко и ясно. Меня спросили — я ответила», — заявила Цыганова.



Муж певицы Вадим Цыганов подчеркнул, что после начала СВО Вайкуле показала свое истинное лицо. Пока звезда имела концерты и хорошие заработки в РФ, она не критиковала страну.

«Она и тогда презирала наш народ, просто не говорила об этом. Это и есть мимикрия. Здесь она, когда работала, получала деньги, все нормально, все ее устраивало», — поделился продюсер.

Супруги Цыгановы также высказались о фестивале Вайкуле в Юрмале, куда она принципиально не приглашает артистов из России.