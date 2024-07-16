Ксения Бородина привела свою версию скандала в аэропорту Турции

Ведущая и блогер Ксения Бородина прокомментировала сообщения о том, что устроила скандал в турецком аэропорту. Она привела свою версию событий.

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Подробностями Ксения поделилась на своей странице в соцсетях.

«Не люблю вранье, я не хотела афишировать, но раз людям каждый раз так надо облить меня грязью, тогда читайте, я устала молчать, когда творится несправедливость», - начала Бородина.



По словам телеведущей, 15 июля она прилетела из Москвы в Бодрум, подошла к паспортному контролю и встала в очередь. Он утверждает, что часто приобретает фаст-трек (услуга быстрой посадки – прим.), но в данном случае это не имело смысла – весь борт был бизнес-класс, а пассажиров оказалось немного.

«Я встала в очередь, передо мной прошел мужчина. Я была следующая в очереди. Приходит наглая дама именно ко мне с мужиком и говорят отойдите. Естественно, я ответила, что никуда не отойду. На что меня ее мужик оттолкнул в сторону достаточно нагло и дерзко. И они прошли вперед. Я начала возмущаться, потому что ненавижу, когда нарушают личное пространство и трогают руками, тем более мужик женщину. На что она начала мне кричать, что это ее охрана… После чего она достала телефон и начала снимать меня», - рассказала Бородина.



Ведущая указала: «желтой прессе очень нравится выставлять ее скандалисткой и провокаторшей». Она уверена, что задача таких СМИ – порочить репутацию.

«Но я с этим прекрасно справляюсь, не давая возможности якобы со мной дружить, чтобы я сливала новости», - отметила ведущая.



Бородина привела комментарии подписчиков, которые поддержали ее в ситуации, произошедшей в аэропорту, и поблагодарила.